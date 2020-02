Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 febbraio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emiliano Viviano potrebbe arrivare in soccorso dell'Inter a causa del prolungarsi dello stop di Handanovic e della bassa affidabilità di Padelli. Oggi il portiere ha effettuato le visite mediche con i nerazzurri, che si sono presi un paio di giorni per decidere se tesserare il giocatore toscano o se cambiare strategia.

Antonee Robinson, dopo aver fallito il passaggio al Milan, è finito prepotentemente nel mirino del Chelsea, che sarebbe pronto a prenderlo per sistemare la fascia sinistra nel prossimo campionato. A riportarlo è il Daily Mail.

In vista della prossima estate, nonostante le tre certezze a centrocampo che rispondono ai nomi di Pjanic, Bentancur e Rabiot, la Juventus è pronta a muoversi con decisione per sistemare il centrocampo. La priorità assoluta porta ancora il nome di Paul Pogba, con il francese che resta il primo nome sulla lista di Paratici. In forse le posizioni di Ramsey e di Bernardeschi. A riportarlo è Tuttosport.

Senza Champions League la Roma sarà costretta a cedere alcuni dei suoi punti fermi a cominciare da Edin Dzeko. Se da una parte, verranno mantenuti in rosa i giovani talenti come Zaniolo e Pellegrini, dall'altra quelli più esperti come Smalling potrebbero non venire confermati per questioni di budget e fair play finanziario. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

La Lokomotiv Mosca non molla Simone Zaza e vorrebbe strapparlo al Torino già adesso considerato che il mercato russo ancora non è chiuso. Il giocatore lucano, fino a questo momento, ha collezionato 20 presenze e 6 gol dall'inizio della stagione. A riportarlo è Sport Mediaset.

La SPAL ha deciso di esonerare Leonardo Semplici dopo il ko subito in casa contro il Sassuolo. Il club ferrarese si è affidato a Luigi Di Biagio con contratto fino a giugno del 2020.

La Sampdoria ha ufficializzato il rinnovo di contratto dell'esterno Nicola Murru fino al giugno del 2024.

KLOPP VUOLE HAVERTZ E PUO' PERDERE FIRMINO: SUL BRASILIANO C'E' IL BAYERN. GREALISH PUO' ESSERE IL SOSTITUTO DI POGBA, DESTINATO A LASCIARE IL MANCHESTER UNITED. ONANA VUOLE LASCIARE L'AJAX PER DIFENDERE I PALI DEL CHELSEA.

Il Liverpool ha già scelto come muoversi in vista della prossima estate con Klopp che avrebbe chiesto il trequartista del Bayer Leverkusen Kai Havertz. L'alternativa, a dir poco clamorosa, sarebbe quella del ritorno di Philippe Coutinho, già fuori dai piani del Bayern Monaco e soprattutto del Barcellona, proprietario del cartellino.

André Onana, portiere dell'Ajax, ha già deciso di lasciare il club a fine stagione e secondo Voetbal Nieuws vorrebbe vestire la maglia del Chelsea per sostituire Kepa, fuori dai piani di Lampard. Il giocatore piace anche a Barcellona, Tottenham e PSG, ma in questi casi lo spazio potrebbe essere veramente poco e dunque l'idea è quella di scegliere i Blues anche per la continuità.

Il Manchester United è rassegnato a perdere Pogba a fine stagione e per questo sta puntando forte su Jack Grealish dell'Aston Villa, autore di 9 reti e di 7 assist nella stagione in corso.

Il Bayern Monaco ha messo nel mirino Roberto Firmino per l'attacco visto che Werner pare il primo obiettivo di Klopp in vista del prossimo campionato. I bavaresi, inoltre, avrebbero messo sulla lista degli acquisti anche Leroy Sané potenzialmente in uscita dal Manchester City.