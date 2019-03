Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 marzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Dopo martedì non è cambiato niente”. Parole firmate Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus incalzato sul futuro ha fatto sapere che non è ancora arrivato il momento di parlare di contratti, rinnovo o addio. La partita contro l’Atletico Madrid non ha cambiato i piani di entrambe le parti. Oggi la Juventus vuole portare avanti ogni competizione nel migliore dei modi. Poi Allegri e il club parleranno del futuro. E aspetta di conoscere il proprio futuro, societario, la Sampdoria. Perché York Capital, il gruppo che aveva mostrato interesse anche per il Palermo, è in pressing e ci pensa. E l’allenatore, Marco Giampaolo, potrebbe essere confermato. Regista dell’operazione è l’ex attaccante blucerchiato Gianluca Vialli.

Si lavora per il futuro anche a Napoli, dove Carlo Ancelotti ha individuato il profilo giusto per l’attacco del futuro. Nel mirino c’è Ciro Immobile della Lazio.

Quello estivo sarà anche il mercato di Rodrigo De Paul. E il vice presidente dell’Udinese ha fatto sapere che all’argentino si sono avvicinati quattro club. Tra questi Inter, Milan e Napoli.

La Roma, incassata un’altra delusione ieri contro la SPAL, programma il futuro. E nel futuro potrebbe esserci un ritorno. Walter Sabatini. C’è stato infatti un contatto con Baldissoni che avrebbe chiesto la disponibilità a ritornare al dirigente perugino. Sabatini può riabbracciare i giallorossi.

Infine l’Empoli. Ieri per il Bologna è arrivata una vittoria importante in chiave salvezza. I toscani, che in settimana in maniera sorprendente hanno esonerato Iachini, dovranno vedersela con il Frosinone. Il nuovo allenatore del club di Corsi è... Aureliano Andreazzoli, il quale ha fatto sapere di essere tornato per una scelta di cuore.

SIVIGLIA, MONCHI PRONTO A TORNARE. ANKARAGUCU, CERCI ED HERTAUX SENZA STIPENDIO E FUORI ROSA. REAL MADRD, TUTTO SU HAZARD E STERLING. - Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Lo sa bene Ramon Monchi, pronto a tornare a ricoprire un ruolo dirigenziale al Siviglia. Contatti in corso, ufficialità che può arrivare nelle prossime ore.

Qualche problema di troppo invece in Turchia all’Ankaragucu: Heurtaux e Cerci non percepiscono stipendi e sono fuori rosa. Situazione in evoluzione. E infine il Real Madrid: Zidane punta tutto su Hazard e Sterling...