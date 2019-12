Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 dicembre

FIORENTINA, AVANTI TUTTA PER BEPPE IACHINI. NAPOLI, GIUNTOLI: “CERCHIAMO UN CENTROCAMPISTA”. GENOA, SI ATTENDE LA RISPOSTA DI BALLARDINI. LECCE, LIVERANI: “NO AD ACQUISTI DI FANTASCIENZA”. - Giuseppe Iachini e la Fiorentina, avanti tutta. Oggi giornata importante per chiudere. Iachini sta per diventare il nuovo allenatore viola. L’ex centrocampista è davvero ad un passo dal riabbracciare la sua ex squadra da allenatore per un anno e mezzo. Fiorentina a caccia della svolta, Beppe Iachini è più vicino...

Cerca un allenatore anche il Genoa che ha virtualmente esonerato Thiago Motta ma non è convinto di ingaggiare Diego Lopez. Il profilo individuato è Davide Ballardini. Ora si attende la risposta del tecnico romagnolo.

Milan a caccia di un rinforzo in difesa. Come si legge sulle colonne di Tuttosport, il primo obiettivo è il giovanissimo Jean-Clair Todibo. Il francese però, chiuso al Barcellona, è corteggiatissimo ed il club blaugrana chiede 25 milioni e il diritto di recompra. L'alternativa può essere lo svizzero Becir Omeragic dello Zurigo.

"Vidal è un nostro giocatore, ha segnato un gol e non credo possa andarsene". Ernesto Valverde toglie Arturo Vidal dal mercato, almeno per il momento. Il centrocampista cileno, grande obiettivo di mercato dell'Inter per gennaio, è partito dal 1' e ha deciso con un gol la gara contro l'Alaves (4-1) dopo lo sfogo pre-Clásico. Una prova convincente che allontana dunque i rumors sui nerazzurri, come dichiarato dallo stesso tecnico del Barcellona in conferenza stampa.

Napoli a caccia di rinforzi. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha fatto il punto della situazione prima della partita contro il Sassuolo ai microfoni di Sky. “Il cambio modulo ci porta a pensare in altra maniera, vedremo il da farsi. Se dovessimo continuare così occorrerà un centrocampista in pià e vedremo le opportunità che ci saranno. Il mercato di gennaio è complicato, vediamo le opportunità e faremo con calma le nostre valutazioni".

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il Bologna: "Credo che, tranne la reazione di pancia per creare qualcosa nei due gol, è stata una partita brutta sotto tanti punti di vista. Credo che oggi abbiamo pagato uno sforzo fatto in questa categoria soprattutto a livello mentale. Dobbiamo essere bravi a staccare questa settimana, ricaricarci con grande entusiasmo sapendo che questo è il campionato nostro sperando di mantenere questa posizione al 24 maggio. Sicuramente questa società non farà acquisti di fantascienza ma giocatori che servono per migliorare e per dare alternative perchè forse in questo momento abbiamo pagato le alternative".

Sofyan Amrabat, centrocampista dell'Hellas Verona accostato negli ultimi giorni a Napoli e Inter, ha parlato così del suo futuro ai microfoni di Fox Sports Olanda: "Personalmente cerco di restare lontano da tutto, ma ho letto anche io che è quasi fatta con il Napoli. Adesso voglio solo passare un po’ di tempo con la mia famiglia in Olanda, presto però dovrò prendere una decisione”.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, il terzino della Roma Aleksandar Kolarov è tornato a segnare nella partita contro la Fiorentina, ottenendo la soddisfazione di piazzarsi al secondo posto nei migliori campionati europei per realizzazione da calcio di piazzato, alle spalle solo di Leo Messi. I gol nell'anno solare sono ben 9. Sia da parte della Roma che da quella del calciatore c'è la volontà di proseguire insieme, e allora ecco avviati i dialoghi con l'entourage del giocatore per prolungare il rapporto contrattuale di un anno, fino al 2021, con opzione per il secondo.

EVERTON, ANCELOTTI: “OBIETTIVO EUROPA”. REAL MADRID, ZIDANE: “NON CHIEDERÒ ATTACCANTI”. CHELSEA IN PRESSING SU SANCHO. BAYERN MONACO FIDUCIA A FLICK - Prima intervista da allenatore dell'Everton per Carlo Ancelotti che ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club inglese: "Sono entusiasta di essere qui in uno dei più grandi club in Inghilterra. Mi piace la squadra, i club. Questo è un club con molte ambizioni, con una grande storia, penso che la squadra sia buona. Sono qui per migliorare la squadra e aggiungere qualità, cercherò di fare del mio meglio. Il nostro obiettivo è essere competitivi in ​​Premier League, essere nelle prime posizioni della classifica, essere competitivi in ​​Europa. Non succederà subito, ma dobbiamo lavorare per questo. L'ambizione per noi sarà cercare di vincere ed essere competitivi. L'obiettivo è quello di raggiungere la Champions League o l'Europa League. Sono qui per provare a vincere con questo club".

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha commentato così lo 0-0 interno contro l’Athletic Bilbao: “Siamo tutti dispiaciuti, abbiamo creato tanto ma il pallone non ne voleva sapere di entrare: dobbiamo migliorare su questo, nelle ultime partite abbiamo avuto tantissime occasioni ma non siamo riusciti a segnare. Non dobbiamo demoralizzarci, ma guardare al futuro: vogliamo iniziare bene il 2020, torneremo riposati e carichi per il nuovo anno. Se chiederò un attaccante per gennaio? Assolutamente no”.

Jadon Sancho continua ad essere il grande obiettivo delle big di Premier League. Liverpool e Manchester United sembravano in pole per assicurarsi il giocatore del Borussia Dortmund ma secondo le ultime indiscrezioni del Sun on Sunday, il Chelsea in questo momento sarebbe passato in vantaggio poiché sarebbe disposto a mettere sul piatto i 140 milioni di euro che chiede il club tedesco.

Dopo la conferma di Flick fino a fine stagione, il dirigente del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic: ha detto: "Il fatto che i nostri giocatori siano stati così convincenti nelle ultime settimane in termini di giocate ci ha dimostrato che siamo sulla buona strada con Hansi Flick in panchina. Sono felice che continueremo a lavorare insieme. Hansi merita la nostra fiducia. Sono convinto che possiamo raggiungere i nostri obiettivi sportivi con lui, sia in Bundesliga, in DFB Cup o in Champions League".