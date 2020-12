Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ITALIA

Nel corso della conferenza stampa tenuta quest'oggi a margine del Consiglio Federale, il presidente della FIGC Gabriele Gravina s'è così espresso sul rinnovo del contratto del commissario tecnico Roberto Mancini: "C'è un dato oggettivo, ha fatto bene e tutti gli italiani auspicano che questo progetto possa andare avanti. Non c'è nessun problema per lui e nessun problema per noi. Non abbiamo parlato di date e di scadenze, non ci sono problemi. E' positivo per noi già l'idea che si debba parlare con due anni di anticipo del rinnovo dell'allenatore".

JUVENTUS

Secondo quanto riferito da SportMediaset, la Juventus avrebbe deciso di rompere gli indugi per arrivare ad Arkadiusz Milik pur ritenendo troppi i 18 milioni di euro richiesti dal Napoli. Probabile che gli azzurri possano accontentarsi anche di una cifra più bassa visto il contratto in scadenza nel giugno del prossimo anno. Un accordo potrebbe essere raggiunto sulla base di un esborso da 10 milioni di euro, che accontenterebbe tutte le parti in causa, compreso il polacco che andrebbe a guadagnare 4 milioni a stagione.

La Juventus lavora al mercato, ma non solo per il centravanti riserva di Morata. Così il direttore generale Fabio Paratici sta cercando una sistemazione per Sami Khedira, che ha ancora sei mesi di contratto con i bianconeri ma ha deciso di tornare a giocare. Così sul calciatore c’è l’interesse dello Stoccarda, che lo ha lanciato, oppure dell’Everton di Carlo Ancelotti. A spiegarlo è Tuttosport.

MILAN

Dopo la sentenza del TAS, che lo ha condannato a risarcire lo Sporting CP per 16,5 milioni di euro a causa della risoluzione unilaterale del contratto nel 2018, a Rafael Leao potrebbe essere trattenuta una parte dello stipendio per rimborsare quella cifra. Lo ha annunciato Miguel Braga, responsabile della comunicazione del club portoghese, alla tv ufficiale: "Lo Sporting, di fronte a ciò che è suo di diritto, sta agendo nella maniera corretta per assicurarsi che il rimborso venga effettuato. Sappiamo che il giocatore non si è opposto a pignoramenti e sequestri. Inoltre, parte del suo stipendio sarà trattenuta per raggiungere la cifra che ci spetta. È il modo normale di agire in una situazione del genere".

Il Milan ci prova sotto traccia per Luka Jovic, attaccante del Real Madrid. Oggi c’è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e Fali Ramadani, avvistati in un hotel di Milano. I rossoneri sono attenti al giocatore che piace molto anche all’Hertha Berlino. Oggi non si è parlato di cifre ma il Milan ha sondato la disponibilità e potrebbe tentare l’affondo decisivo se il Real Madrid aiutasse con lo stipendio del giocatore. Ora si aspetta la mossa del club madrileno prima di provare eventualmente l’assalto. Non solo Jovic. Un altro profilo che piace al Milan è il difensore Milenkovic della Fiorentina, per lui potrebbe prospettarsi un derby di mercato: anche l’Inter è attenta alla situazione. E intanto i rossoneri studiano la situazione Jovic...

A margine della partita vinta domenica scorsa contro il Sassuolo, i dirigenti del Milan hanno parlato con quelli neroverdi di Gianluca Scamacca, attaccante attualmente in prestito al Genoa ma di proprietà degli emiliani che tanto piace a Maldini e ad altre squadre in A. Una mossa preventiva quella milanista per contenere i potenziali assalti di club come la Fiorentina e la Roma. Il problema è il valore del suo cartellino che cresce di settimana in settimana e che attualmente è stimato in 25 milioni di euro, ma anche l'eventuale richiesta del Genoa di un indennizzo adeguato per interrompere in anticipo il prestito del giocatore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Non c'è solo il Milan sulle tracce del difensore turco classe 2000 Ozan Kabak. Come riporta il tabloid inglese 'Daily Telegraph', anche il Liverpool è tornato alla carica con lo Schalke 04 e ha messo sul piatto uno scambio con l'attaccante Divock Origi, calciatore fuori dai piani di Klopp.

Continuano i contatti fitti tra i rossoneri e lo Strasburgo per arrivare a Mohamed Simakan. Se è vero che la valutazione ha una discreta forbice tra i 15 e i 20 milioni, i due club stanno negoziando per trovare una quadratura per il difensore. Nelle ultime ore però si sono palesati gli interessamenti di due squadre di Premier League per il giocatore. Si tratta di Wolverhampton e Everton, entrambe alla ricerca di un rinforzo per la retroguardia. Le inglesi stanno premendo per un accordo, anche se il giocatore attualmente preferirebbe i rossoneri.

INTER

L'Inter proverà ad acquistare Rodrigo De Paul a gennaio, ma i costi dell'operazione rendono l'affare complicatissimo. L'Udinese chiede più di 30 milioni e l'idea nerazzurra è quella di provare a imbastire il tutto in prestito per 18 mesi con riscatto condizionato al verificarsi di una condizione anche banale, perché l'obbligo non è consentito dai bilanci interisti. Il giocatore è tentato e Marotta è disposto anche a cedere Vecino in prestito pagando parte dell'ingaggio, ma i friulani hanno diversi dubbi su un giocatore che non scende in campo da un anno. Difficile invece che venga proposto Nainggolan, che vuole tornare al Cagliari e che ha anche Torino, Fiorentina e Genoa sulle proprie tracce. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per sistemare l'attacco di Conte in vista della seconda parte della stagione, oltre al "solito" Gervinho, l'Inter avrebbe pensato anche a Zaza del Torino e Lasagna dell'Udinese, con la possibilità di inserire nell'affare uno scambio con Pinamonti. Per il momento però non si trattano di piste calde e i nerazzurri non perdono di vista nemmeno Giroud che da tempo sarebbe la prima opzione anche se adesso è titolare nel Chelsea e dunque più lontano da un possibile addio.

L'Inter ha una magagna da risolvere. Christian Eriksen continua a prendere le pagine dei giornali sia per le esclusioni che per il possibile addio. Il danese porterà in dote qualche milione da potere impiegare a metà campo, dove la squadra di Conte cerca un vice Brozovic. Il nome perfetto per il tecnico, spiega Tuttosport, è quello di Kanté, ma andrebbe bene anche Leonardo Paredes, argentino del Paris Saint Germain a un passo dai nerazzurri in estate in uno scambio proprio con Brozovic.

Sven Botman potrebbe lasciare il Lille. Il difensore olandese è valutato 50 milioni e il club francese aveva rifiutato un'offerta del Liverpool in estate, ma potrebbe cederlo a 30 milioni visti i recenti problemi societari. I Reds sono pronti ad accontentare il Lille, che però teme gli assalti per altri gioielli, su tutti Boubakary Soumaré, che piace al Milan. Su Botman, fa sapere FootMercato, c'è anche l'Inter.

ROMA

La Gazzetta dello Sport guarda già al futuro della panchina della Roma in vista della prossima estate. Paulo Fonseca sarebbe certo di proseguire la propria avventura romanista solo con la conquista della Champions League e dunque solo arrivando tra le prime quattro posizioni in campionato. Senza questa condizione, sarà il nuovo direttore generale Tiago Pinto a dover prendere un'eventuale decisione sull'addio del connazionale.

In vista dell'estate, se la Roma non dovesse cambiare portiere nel corso di gennaio, Pau Lopez verrà ceduto e i giallorossi proverebbero a puntare su una certezza che abbia già familiarità col campionato italiano. I nomi sono due: il primo è quello di Gollini dell'Atalanta, il secondo quello di Silvestri dell'Hellas Verona, entrambi in ottimo stato di forma nei rispettivi club ormai già dallo scorso campionato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riportato dal portale francese actufoot.com, la Roma sarebbe interessata a Brandon Soppy, diciottenne difensore centrale del Rennes, squadra dove milita in prestito proprio dai giallorossi Steven Nzonzi. Il calciatore ha collezionato sette presenze - cinque in Ligue 1 e due in Champions League - in questa stagione.

LAZIO

Possibile tregua? È quello che spera la Lazio con Simone Inzaghi, dopo le tante voci che lo avevano posto addirittura in bilico nei giorni scorsi, al netto della qualificazione agli ottavi di Champions League. La possibilità è che se ne discuta nei prossimi giorni, dopo il Milan ma prima di Natale (quindi alla Vigilia) ma è Lotito a volere che il proprio allenatore continui a comandare in casa biancazzurra. A riportarlo è Tuttosport.

NAPOLI

La firma sul rinnovo di contratto di Gennaro Gattuso non arriverà prima dell'Epifania a causa di alcuni cavilli legati ai diritti d'immagine e altri piccoli particolari che i legali rappresentanti del tecnico del Napoli stanno valutando con molta attenzione. Sono numerose le pagine che compongono il nuovo contratto ed è per questo che è necessario più tempo del previsto prima di arrivare alla fumata bianca. L'accordo già raggiunto a novembre tra Ringhio e De Laurentiis non è in bilico: non ci saranno clausole rescissorie e la durata sarà fino al 2023. C'è però ancora da aspettare almeno il 2021 prima di arrivare all'annuncio. A riportarlo è Il Mattino.

GENOA

La priorità del mercato del Genoa anche dopo il ritorno di Davide Ballardini in panchina al posto di Maran è quella di acquistare un regista difensivo. Il nome preferito è quello dell'argentino in uscita dal Milan Mateo Musacchio. Il giocatore ha chiesto di andare via per poter giocare con continuità e difficilmente i rossoneri si opporranno. Poi si punterà all'acquisto di una mezzala. Intanto proprio nei confronti del Milan è arrivato un deciso "no" alle avances mosse per Scamacca, che è in prestito dal Sassuolo ma che il Genoa non ha nessuna intenzione di lasciar partire a gennaio. A riportarlo è Il Secolo XIX.

Un’idea che torna di moda dopo i contatti a vuoto avvenuti in estate. Il Lech Poznan pensa nuovamente a Petar Brlek, centrocampista del Genoa. Nuovi contatti tra le parti, Brlek torna a riscuotere consensi in Polonia. E a gennaio potrebbe davvero partire e lasciare il Genoa.

ATALANTA

Joakim Maehle è un nuovo calciatore dell'Atalanta. La Dea batte così il primo colpo per il mercato di gennaio, andando a rafforzare la batteria di esterni di Gasperini, destinata ad essere rivoluzionata nelle sue seconde linee: "KRC Genk e Atalanta Bergamo hanno raggiunto un accordo totale per la cessione di Joakim Mæhle. L'affare è concluso".

TORINO

Il Torino ha bisogno di quattro nuovi innesti per il mercato di gennaio, come spiega Tuttosport. Il giornale piemontese però racconta come servano arrivi di spessore. I nomi giusti sono quelli di Leonardo Pavoletti, del Cagliari, e di Radja Nainggolan, centrocampista che l'Inter non ha però intenzione di svendere.

Crescono le squadre interessate a Simone Edera, attaccante cresciuto nel Torino ma ora ai margini del progetto granata e in cerca di spazio per provare a imporsi. A gennaio potrebbe lasciare il club di Cairo con Crotone, Bologna e soprattutto Spezia, pronti a chiamare il ds Vagnati per ottenerne il prestito. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

SAMPDORIA

Omar Colley è di nuovo nel mirino dello Sheffield United. Il club inglese, ultimo in classifica in Premier League, vuole rinforzare la rosa nel tentativo di compiere una vera e propria impresa e, secondo le informazioni riportate da Yorkshire Live, sarebbe interessato al centrale della Sampdoria. Colley era già stato cercato in estate e resta un pallino di Wilder, che sembra intenzionato a riprovare l'assalto.

LIVERPOOL, PIACE GRALISH IN CASO DI ADDIO DI SALAH. AKANJI NOME PER LA DIFESA. EVERTON, OTTIMISMO PER IL RINNOVO DI DIGNE. SCHALKE04, IBISEVIC RESCINDE. REAL MADRID, TORNA CASILLAS COME AMBASCIATORE

PREMIER LEAGUE

Mentre si rincorrono le voci sui presunti malumori di Salah, il Liverpool è pronto a blindare la sua stella e a offrirgli un nuovo contratto. L'egiziano, con i suoi 12 milioni di stipendio, è già il più pagato tra i giocatori dei Reds, ma il suo ingaggio è distante da quello degli altri top-player della Premier League: de Bruyne guadagna 19 milioni, Sterling 18, Pogba 17. Parallelamente, il Liverpool starebbe già lavorando a un possibile sostituto, qualora la trattativa non dovesse avere esito favorevole: secondo il Mirror, infatti, l'obiettivo è Jack Grealish, cercato anche dal Manchester United. Il fantasista dell'Aston Villa ha una valutazione di 100 mliioni.

Con gli infortuni di Virgil van Dijk e Joe Gomez il Liverpool ha da inizio stagione un problema numerico in difesa. Per questo motivo Jurgen Klopp sembrerebbe intenzionato a reperire sul mercato un nuovo centrale. A tal proposito, stando al Daily Mail il tecnico dei Reds avrebbe messo nel mirino un giocatore del suo ex club, il Borussia Dortmund. Il giocatore in questione è Manuel Akanji. L’ex Basilea in questa stagione è divenuto un titolare pressoché inamovibile per il club giallonero e per questo appare comunque difficile immaginare una sua partenza a gennaio.

Lucas Digne è uno dei punti di forza dell'Everton di Carlo Ancelotti, nonostante il grave infortunio alla caviglia subito un mese fa. L'ex terzino della Roma, acquistato dal Barcellona nell'estate del 2018 per 18 milioni di sterline, ha il contratto in scadenza nel 2023 e i Toffees sono pronti a offrirgli un nuovo accordo con un aumento di stipendio. Una mossa per contrastare l'interesse del Manchester City, che vede nel 27enne francese il rinforzo ideale per la corsia mancina, dove Benjamin Mendy ha deluso nonostante i 60 milioni spesi per strapparlo al Monaco.

LIGA

Gradito ritorno in casa del Real Madrid. Il club spagnolo "annuncia che Iker Casillas entra a far parte della Fondazione Real Madrid come vice-amministratore delegato.

L'Atletico Madrid ha resistito a un pericoloso assalto in estate. Il club spagnolo ha difeso uno dei suoi gioielli, Jan Oblak, che faceva gola al Chelsea: come rivela il Daily Mail, i londinesi avevano cominciato a sondare la disponibilità dello sloveno, nel tentativo di rafforzare la squadra. L'Atlético, però, si è rifiutato di negoziare una cifra inferiore ai 120 milioni, portando così i Blues a cambiare obiettivo e a stringere per Edouard Mendy. Oblak resta comunque un obiettivo, ma al momento è il PSG ad avere la priorità: a Parigi è considerato il miglior portiere del mondo.

BUNDESLIGA

Vedad Ibisevic a 36 anni non ha ancora intenzione di smettere. Il centravanti bosniaco è tornato allo Schalke giocando gratis - e donando i premi in beneficenza - ma la situazione del club della Ruhr è tutt'altro che semplice, tanto che il suo addio a gennaio è scontato. La rescissione del contratto permetterà un nuovo capitolo della sua lunghissima carriera. Nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti con il Colonia e l'Union Berlino, alla ricerca di un centravanti che possa essere un buon backup per i titolari. Nelle ultime ore il Magonza ha chiesto informazioni per quello che può essere un'alternativa per i prossimi sei mesi fino al 30 giugno.