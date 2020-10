Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ROMA, CASTING PER IL DIRETTORE SPORTIVO. INTER, LAUTARO SEMPRE NEL MIRINO DEL BARCELLONA. IL MILAN PUNTA THAUVIN. NAPOLI-HYSAJ FUTURO INCERTO. CASTROVILLI RINNOVA CON LA FIORENTINA. STROPPA-CROTONE, SCRICCHIOLA LA PANCHINA. L'HELLAS BLINDA FARAONI

Continua il casting della Roma per trovare un nuovo direttore sportivo. Se Michael Emenalo resta sempre in testa alla lista delle preferenze nulla è stato ancora deciso con la proprietà che sta sondando anche altri nomi e incontrando diversi profili per capire quello che meglio si adatta ai progetti. I nomi sono quelli di Ben Manga, braccio destro di Bobic all'Eintracht Francoforte, Mario Branco del PAOK Salonicco, Jonas Boldt del Bayern Leverkusen e Luis Campos del Lille.

In casa Inter tiene sempre banco il futuro di Lautaro Martinez. L'argentino è ancora nel mirino del Barcellona che rinnovo o meno tenterà di portarlo in Spagna nella prossima estate. Intanto l'Inter lavora al rinnovo del contratto (Martinez chiede sui 6 milioni a stagione) che però non escluderebbe una partenza nella prossima finestra di mercato estiva. Il Milan proverà a portare in Italia Florian Thauvin prossimo all'addio con il Marsiglia. Il fantasista, cercato da Roma e Atalanta nell'ultimo mercato, potrebbe arrivare per una cifra molto contenuta visto che i rossoneri puntano a chiudere per una cifra attorno ai 3 milioni, mentre al giocatore andrebbe un quinquennale da 2,8 milioni a stagione.

In bilico il futuro di Hysaj al Napoli. Il suo agente infatti ha avvertito il club che se non dovesse arrivare il rinnovo entro fine anno il giocatore potrebbe partire: “II rinnovo non è legato al rinnovo di Gattuso. Non deve rinnovare se resta il mister: sono due anni che corro dietro al Napoli per il rinnovo e mii sono stancato. Se il Napoli farà la proposta giusta, allora resterà, altrimenti fra tre mesi firmerà con chi gli pare". Rinnovo in vista invece per Gaetano Castrovilli con la Fiorentina. Il giocatore firmerà un quinquennale con adeguamento dello stipendio.

Il Torino continua a monitorare la situazione di Fausto Vera, giovane talento dell'Argentinos Juniors che i granata avevano già corteggiato in estate. Il discorso potrebbe riaprirsi a gennaio, soprattutto se gli argentini dovessero avere bisogno di liquidità. Rinnovo di contratto importante in casa Hellas Verona. Il club scaligero ha reso noto questo pomeriggio che Marco Davide Faraoni ha sottoscritto un nuovo accordo sino al 30 giugno 2024. Scricchiola la panchina di Giovanni Stroppa a Crotone che nelle prossime due gare potrebbe giocarsi la permanenza. Per la sua sostituzione ci sarebbe Roberto D'Aversa, ex Parma corteggiato anche dal Monza. Non solo Andrej Galabinov - per il quale è previsto un incontro in settimana - ed Emmanuel Gyasi. Lo Spezia si muove su più fronti per i rinnovi di contratto. Lavori in corso per Acampora, Bartolomei e Ricci.

IL CITY ACQUISTA STEVANOVIC DEL PARTIZAN. BARTOMEU RESISTE ALLA GUIDA DEL BARCELLONA. CSKA SOFIA, ESONERATO BELCHEV. L'EX GENOA ROLON FIRMA CON L'HURACAN

Un rinforzo per il Manchester City. Preso l’attaccante Filip Stevanovic dal Partizan Belgrado, classe 2002. Operazione da 8 milioni, il giocatore rimarrà per tutta questa stagione al Partizan in prestito. Contratto di quattro anni e mezzo a decorrere da gennaio. Il Tottenham saluta l'esperto portiere Michel Vorm che ha deciso di ritirarsi dopo sei stagioni, e 48 presenze, con gli Spurs.

In casa Barcellona resiste il presidente Josep Bartomeu che resterà al comando almeno fino a inizio novembre quando andrà in scena il voto di fiducia dei soci del club. Il Bayern Monaco guarda alla squadra Under23 per sostituire l'infortunato Davies in questi mesi. Flick è rimasto impressionato dalle qualità del giovanissimo Bright Arrey-Mbi che presto potrebbe essere promosso in prima squadra.

Stamen Belchev non è più l'allenatore del CSKA Sofia, prossima avversaria della Roma in Europa League. A dare l'annuncio è stato lo stesso club bulgaro con un comunicato sul proprio sito ufficiale, a tre giorni dalla sfida contro i giallorossi all'Olimpico. Nuova avventura l'ex centrocampista del Genoa Esteban Rolon, attualmente svincolato. Il classe '95, che ha vestito la maglia del Grifone in prestito nel 2018-2019, ha trovato un accordo per vestire la maglia dell'Huracan fino a dicembre 2021.