Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 febbraio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, non sarà un esonero quello che vedrà coinvolto Mazzarri e il suo staff dopo il tonfo di Lecce. L'allenatore lascerà il Torino tramite la rescissione del contratto con Cairo che dunque non dovrà continuare a pagare il tecnico fino al termine della stagione.

Il Napoli a gennaio aveva proposto al Barcellona Fernando Llorente. I catalani però, dopo attenta valutazione, hanno preferito non acquistare un'altra punta per sostituire l'infortunato Luis Suarez.

Secondo quanto riportato dalla BBC, Ivan Rakitic sognava la possibilità di lasciare il Barcellona già a gennaio, con Juventus e Manchester United che pensavano con forza al suo potenziale tesseramento. I catalani però non l'hanno lasciato partire con il croato che dunque dovrà rimandare l'addio alla prossima estate.

Riccardo Orsolini al termine della stagione tornerà alla Juventus per 26 milioni di euro. L'accordo è stato raggiunto negli ultimi giorni, con i bianconeri che hanno sfruttato il gentlemen agreement che prevedeva la possibilità per la Vecchia Signora di acquistare il calciatore in "prelazione" rispetto agli altri club. A riportarlo è Il Corriere di Torino.

Il Beijing Gouan ha provato fino alla fine di gennaio ad acquistare Caicedo dalla Lazio proponendogli un ricco triennale superiore ai 3 milioni a stagione. La trattativa però non è mai decollata visto che per Lotito e i biancocelesti, il giocatore non è mai stato cedibile. A riportarlo è TMW.

Secondo la Bild, Ralf Rangnick sarebbe vicinissimo a un accordo con il Milan in vista della prossima stagione. L'attuale Direttore Tecnico della Red Bull in Brasile e negli Stati Uniti potrebbe ricoprire un doppio incarico, ovvero quello di allenatore e di direttore sportivo allo stesso tempo.

La SPAL mantiene il silenzio stampa ma conferma il tecnico Leonardo Semplici anche dopo la sconfitta nel derby contro il Bologna. La prossima partita contro il Sassuolo sarà probabilmente decisiva per la permanenza del tecnico toscano.

Il Chelsea continua a tenere sott'occhio i miglioramenti e le prestazioni di Juan Musso portiere dell'Udinese che al termine della stagione potrebbe valere anche più di 30 milioni di euro. A riportarlo è il Daily Express.

Kepa non convince Lampard che secondo il Daily Express avrebbe chiesto al club di poter acquistare, la prossima estate, un altro estremo difensore. Soprattutto, a preoccupare, è la forma fisica dello spagnolo, che potrebbe spingere i Blues a compiere un altro investimento importante per la porta.

Mesut Ozil è stato a un passo dalla firma per un club del Qatar secondo il Daily Mirror. Il tedesco avrebbe potuto lasciare i Gunners già in inverno ma la mancanza di un'alternativa ha spinto i londinesi a tenerselo stretto.

Dopo il no del PSG all'Atletico Madrid per Edinson Cavani, secondo L'Equipe il Matador potrebbe finire in MLS. Per lui infatti, potrebbero spalancarsi le porte dell'Inter Miami.

Jurgen Klopp ha espressamente chieso Jadon Sancho in vista della prossima stagione. Il Liverpool è fiducioso per il buon esito della trattativa per il classe 2000 vista anche le difficoltà che il giocatore sta vivendo con il Borussia Dortmund. A riportarlo è il Daily Express.

Il Salisburgo ha ufficializzato l'acquisto del sostituto di Haaland, ceduto negli scorsi giorni al Borussia Dortmund. Stiamo parlando di Noah Okafor, prelevato dal Basilea: l'attaccante classe 2000 ha firmato fino al 2024.