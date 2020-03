Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 marzo

Sono tanti i club interessati al kosovaro Vedat Muriqi, in scadenza nel 2021 con il Fenerbahce. Dopo la Lazio e la Juventus è il turno del Napoli: gli azzurri hanno chiesto informazioni e la valutazione è di 20 milioni di euro, ma potrebbe salire ulteriormente. Su Milik invece ci sono Milan e Atletico Madrid.

Il Milan deve registrare una battuta d'arresto alla trattativa per Ralf Rangnick, direttore sportivo del gruppo Red Bull, sondato nei mesi scorsi da Ivan Gazidis. Il nome è caldo ma non più bollente come qualche settimana fa.

Il Real Madrid riporterà alla Casa Blanca l'esterno Achraf Hakimi, attualmente in prestito al Borussia Dortmund. Il suo potrebbe essere solamente un passaggio temporaneo, perché ci sono molti club interessati come la Juventus.

La Lazio, dopo avere presentato nuove proposte ai propri big, da Luis Alberto a Milinkovic-Savic passando per Immobile, ora sta pensando di prolungare il contratto a Simone Inzaghi, allenatore che in questa stagione ha dimostrato di valere i migliori club d'Europa. Possibile anche il prolungamento fino al 2022 per Stefan Radu.

È paradossalmente in stand-by il prolungamento di Federico Chiesa con la Fiorentina. I viola hanno già fatto capire che la proposta sarà intorno ai 4 milioni di euro - la cifra che percepisce Franck Ribery, il più pagato - ma Commisso spegne gli animi. "Per fare queste cose bisogna vedersi, non possiamo nemmeno sederci accanto".

Gianluigi Donnarumma è sempre più lontano dal Milan. Perché il suo contratto è in scadenza nell'estate del 2021, con la Juventus che potrebbe giocarsi il proprio tira e molla - un po' come la trattativa Icardi - per trovare un accordo al ribasso. La valutazione pre-Coronavirus era intorno ai 50 milioni di euro, ora è da capire quale sarà l'impatto della crisi sul calcio internazionale.

Il Napoli potrebbe anche scegliere di far partire Alex Meret, portiere che nelle ultime settimane - prima del Coronavirus - aveva perso il posto in favore di Ospina. In caso di addio del giovane, allora gli azzurri punteranno su Sirigu, del Torino.

Roma e Napoli sono su Mario Gotze, trequartista del Borussia Dortmund, match winner della Coppa del Mondo del 2014. Il tedesco è in scadenza con il Borussia Dortmund e potrebbe scegliere l'Italia per la propria prossima avventura. I capitolini puntano anche la permanenza di Henrikh Mkhytarian che, però, è distante otto milioni dalla valutazione dell'Arsenal.

SERGIO RAMOS POTREBBE AMMAINARE LA BANDIERA REAL MADRID, IL BARCELLONA CONCLUDE L'ACCORDO PER IL DECURTAMENTO D'INGAGGIO AI CALCIATORI. UN FONDO ARABO VUOLE RILEVARE IL NEWCASTLE PER 380 MILIONI, IL CITY PENSA AL DOPO GUARDIOLA

Sergio Ramos potrebbe cambiare aria, dopo che non c'è accordo con il rinnovo per Sergio Ramos. Il difensore centrale chiede due anni di contratto, mentre i Blancos ne offrono solamente uno per il prolungamento. Intanto Mano e Haaland sono i primi obiettivi per l'attacco.

Il Barcellona intanto ha deciso di decurtarsi il 70% del proprio stipendio per aiutare i dipendenti del club, colpiti dalla crisi Coronavirus. Il taglio è subjudice: qualora si dovesse tornare a giocare, l'ingaggio ritornerebbe al 100%.

Il Newcastle è pronto a cambiare di mano. Questo perché sono stati offerti 380 milioni di euro da un fondo dall'Arabia Saudita, intenzionato a rilevare la totalità del club.

Il Bayern Monaco esclude la possibilità di rinegoziare al ribasso gli stipendi dei propri atleti e batte un colpo. È infatti pronto il prolungamento per l'icona del club bavarese, Thomas Muller, fino al 2023.

Il Manchester City è convinto di potere tenere Josep Guardiola, ma nel frattempo cerca un nuovo allenatore in caso di addio dello spagnolo. L'osservato speciale è Patrick Vieira, del Nizza, che probabilmente lascerà a fine stagione.