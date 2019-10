Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 ottobre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

SAMPDORIA

- E' il giorno della conclusione negativa delle trattative per il passaggio di proprietà della Sampdoria con CalcioInvest che ha deciso di ritirarsi dall'acquisto della società. Ecco il comunicato: "Al termine di un lungo e attento processo di due diligence, svolto con entusiasmo e professionalità, CalcioInvest ha valutato eccessiva la richiesta economica dell’attuale proprietà, considerandola nettamente superiore ai valori di mercato, anche in considerazione degli importanti investimenti che CalcioInvest ritiene necessari per riportare il club a livelli di competitività all’altezza della sua tradizione". Il club attualmente di proprietà di Ferrero, ha risposto con un altro comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "Abbiamo preso atto, tramite media, della decisione di CalcioInvest di ritirarsi, per la seconda volta, dalla trattativa avente ad oggetto l’acquisizione di U.C. Sampdoria S.p.a. Lasciando in disparte ogni questione di carattere legale, non possiamo non ribadire che la valutazione del club è sempre stata quella indicata in più lettere di intenti da tempo sottoscritte dalle Parti, valutazione che non può certo essere ridotta a causa di una momentanea situazione di classifica, assolutamente contingente, che non rispecchia il valore della squadra e dalla quale, come sempre abbiamo dimostrato, usciremo continuando a fare il nostro lavoro in piena unità e armonia".

- In casa Sampdoria è stata una giornata di annunci con Eusebio Di Francesco che non è più il tecnico del club dopo l'accordo consensuale di rescissione del contratto: "Il presidente Massimo Ferrero e l'UC Sampdoria comunicano di aver raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il suo staff tecnico per l'interruzione del rapporto professionale. Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata".

- Al posto del tecnico pescarese, dopo che Stefano Pioli pare essere vicino alla panchina del Milan, potrebbe essere chiamato Gianni De Biasi, che secondo Sky Sport è stato contattato nelle ultime ore per rilevare la panchina blucerchiata.

- Sampdoria protagonista anche sul mercato visto che in serata è arrivato a Genova Andrea Bertolacci, che da svincolato arriva in città per firmare con i blucerchiati nonostante l'assenza di un allenatore in panchina.

NAPOLI

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha parlato a Radio Punto Nuovo del futuro del proprio assistito: "È rimasto perché purtroppo non siamo riusciti a chiudere delle trattative, però è stato un male ridimensionato perché c’è un allenatore che ha considerazione di lui. La Roma è una soluzione gradita per il calciatore, se non la prima. Tra un anno sarà in scadenza, il Napoli potrebbe perderlo a zero e sarebbe un peccato, perché abbiamo un ottimo rapporto. Non rinnoviamo, sia noi che il Napoli siamo consapevoli che non ci sono i presupposti. Credo che anche per il ragazzo sia l’ora di cambiare dopo quattro anni e mezzo, non c’è bisogno di parlarne perché la pensiamo allo stesso modo".

MILAN

- Sembra ormai essere sfumato il nome di Luciano Spalletti per la sostituzione di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan. I dirigenti hanno già deciso l'esonero dell'attuale allenatore, che potrebbe essere sostituito da Stefano Pioli. L'ex tecnico della Fiorentina domani incontrerà i rossoneri per provare a trovare l'intesa e iniziare la nuova avventura a Milanello.

FIORENTINA

- Dopo lo scontro in campo che ha visto avere la meglio la squadra viola, Rodrigo De Paul resta in cima ai pensieri della Fiorentina in vista del mese di gennaio. Secondo La Nazione, la squadra di Commisso, con il direttore sportivo Pradè, si rifarà avanti a gennaio per provare ad acquistare il giocatore dell'Udinese.

SITUAZIONI CALDE IN CASA TOTTENHAM E UNITED. IL BARCELLONA ESONERA VICTOR VALDES DALLE GIOVANILI, IL REAL MADRID CONTINUA LA SUA RICERCA DI RINFORZI A CENTROCAMPO

A livello internazionale, le attenzioni principali della giornata di ieri sono state rivolte soprattutto all'Inghilterra. Dove il Manchester United continua ad arrancare: il 12esimo posto non piace alla dirigenza che starebbe perdendo la pazienza con Solskjaer, per il quale sembra decisiva la prossima sfida di Premier col Liverpool. Discorso simile in casa Tottenham, dove Mauricio Pochettino non se la passa troppo bene. Ma in questo caso il credito dell'argentino sembra ancora consistente.

In Spagna ribaltone nelle giovanili del Barcellona, con Victor Valdes che è stato esonerato dal Barça Juvenil A. In casa Real Madrid, invece, occhi sul mercato a centrocampo: l'obiettivo per gennaio è Christian Eriksen del Tottenham, quello per giugno Donny van de Beek dell'Ajax. L'Espanyol ha esonerato il tecnico Gallego affidando la panchina a Pablo Machin.

In Francia il PSG pensa di salutare Thiago Silva a fine stagione, quando scadrà il suo contratto. L'idea di Leonardo sarebbe quella di non rinnovare l'accordo col capitano. Il Saint-Etienne, invece, potrebbe muoversi sul mercato degli svincolati andando a prendere Hatem Ben Arfa.

Chiusura col calcio bulgaro: il CSKA Sofia aveva messo gli occhi su Serse Cosmi per la panchina, ma alla fine è stato confermato l'attuale allenatore Milos Kruscic.