Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

INTER, COLPO ERIKSEN. CONTRATTO FINO AL 2024. POLITANO PASSA AL NAPOLI, GABIGOL È DEL FLAMENGO. VECINO VERSO LA PERMANENZA. JUVENTUS, SALTATO LO SCAMBIO KURZAWA-DE SCEGLIO. ROMA, SUMMIT CON L'AGENTE DI FLORENZI: C'È IL VALENCIA. MILAN, ACCORDO COL NAPOLI PER RODRIGUEZ. PARMA, BRUNO ALVES RINNOVA FINO AL 2021. SEPE KO, INCONTRO CON L'INTER PER RADU. CAGLIARI, OFFERTA DEL WEST HAM PER NANDEZ. LECCE, ARRIVA BARAK IN PRESTITO DALL'UDINESE. MILAN,. SUSO VERO IL SIVIGLIA. PIACE UN TALENTO BELGA, NUOVA OFFERTA PER PIATEK

La lunga rincorsa al colpo del mercato invernale, è giunta al termine. Christian Eriksen è un nuovo giocatore dell'Inter, lo ha confermato la società nerazzurra sul proprio sito tramite un comunicato. Per il danese inizia una nuova avventura dopo ben sei stagioni con la maglia del Tottenham: "Christian Dannemann Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore danese classe 1992, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Tottenham, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. A lui va l’abbraccio di tutto il popolo interista, che nell’accoglierlo con calore ed entusiasmo gli augura il meglio per la sua avventura con la maglia nerazzurra.

Matteo Politano è un nuovo giocatore del Napoli: lo ha annunciato Aurelio De Laurentiis sul proprio account ufficiale Twitter, come di consueto. L'attaccante di scuola Roma lascia dunque l'Inter, scatenata tra acquisti e cessioni in questo martedì, a tre giorni dalla conclusione del mercato invernale.

Gabigol rimane al Flamengo! La lunghissima trattativa tra il club brasiliano, con cui l'attaccante ha vinto tantissimo in questa stagione, si è conclusa in queste ore: è stato proprio il club ad annunciare la permanenza del giocatore con un video. "o Gabigol ficou" e "Confirmado! Gabigol é do Mengao". Accordo fino al 2024.

Matias Vecino è in attesa di conoscere il suo futuro ma intanto Antonio Conte è orientato a convocarlo per la gara di domani in Coppa Italia contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore non sono arrivate offerte all'altezza per pensare a una cessione e per questo motivo il centrocampista sarà a disposizione per la gara contro i viola valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

E' saltata la trattativa tra Juventus e PSG per lo scambio De Sciglio-Kurzawa. Dopo giorni di contatti e i primi ripensamenti nella giornata di ieri, le valutazioni di oggi non hanno portato alla fumata bianca, con il terzino italiano che dunque resterà alla corte di Sarri.

Nella giornata di oggi c'è stato un incontro a Trigoria tra Alessandro Lucci e la Roma per il futuro di Alessandro Florenzi. La volontà delle parti è quella di separarsi ma ancora devono essere stabiliti i criteri dell'addio. Il giocatore e la società vogliono un'operazione a titolo definitivo quindi anche qualora dovesse essere un prestito con obbligo di riscatto non dovrebbe essere subordinato a determinate condizioni. La trattativa non è semplice, visto che i tempi stringono, e il Valencia non ha ancora dato il sì definitivo, visto che è spaventato dai costi dell'operazione, sia dal punto di vista del cartellino che da quello dell'ingaggio del calciatore.

Turchia che si allontana, probabilmente definitivamente per Ricardo Rodriguez: c'è infatti l'accordo tra Milan e Napoli, che dopo aver sistemato il centrocampo, si è buttato sul terzino sinistro svizzero (sarebbe un arrivo molto gradito a Gattuso, avendolo allenato già per 18 mesi al Milan). C'è accordo tra le società per un prestito con diritto di riscatto (a circa sei milioni di euro), contatto a breve tra l'agente e il Milan per portare avanti la trattativa. Lo stato avanzato della trattativa, che ha subìto l'accelerata dopo i problemi col Fenerbahce, obbliga il Milan ad andare a caccia di un'alternativa. Antonee Robinson del Wigan, rimane la prima scelta.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Parma ha reso noto il prolungamento fino al giugno 2021 del capitano Bruno Alves: "Il Parma Calcio 1913 comunica di aver rinnovato il contratto del calciatore Bruno Alves, ora legato al club crociato fino al 30.06.2021".

Il Parma deve fare i conti con il ko di Lugi Sepe (tempi di recupero da uno a tre mesi, come annunciato dallo stesso portiere sui social), tanto che in queste ore il club ducale sta facendo valutazioni sul mercato per quanto riguarda il possibile sostituto. In questo senso, nonostante i sondaggi di giornata per Robin Olsen, il nome in pole resta comunque quello di Ionut Radu (prima parte di stagione in prestito al Genoa). Il ds del Parma, Daniele Faggiano ha incontrato l'Inter - proprietaria del cartellino del giocatore - per capire margini e fattibilità dell'operazione.

Già nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato del West Ham pronto all'offerta per Nahitan Nandez e poco fa la proposta degli inglesi è arrivata sul tavolo del Cagliari. Le cifre sono importanti, visto che si parla di 40 milioni di euro bonus inclusi e sia il club sardo che il giocatore stanno riflettendo attentamente. Attualmente c'è la possibilità che l'uruguaiano lasci i rossoblù entro venerdì.

Proseguirà al Lecce la carriera di Antonin Barak. Il centrocampista, che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio all'Udinese sia con Tudor che con Gotti, firmerà presto per il club salentino che punta a regalare un altro giocatore a Fabio Liverani per andare a cercare la salvezza. La formula sarà quella del prestito secco.

Accordo di massima tra Milan e Siviglia per Suso trovato in serata. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb il trasferimento verrà perfezionato con un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni.

Alexis Saelemaekers è l'ultima idea per il mercato del Milan. Secondo quanto raccolto da TMW nella giornata di domani è previsto un incontro con gli intermediari dell'esterno belga classe '99 di proprietà dell'Anderlecht.

Spunta una nuova pretendente per Krzysztof Piatek. Secondo quanto riportato da Sky al Milan oggi è arrivata un'offerta dell'Hertha Berlino per Piatek. Un'offerta a titolo definitivo ritenuta bassa dal club rossonero.

MANCHESTER CITY, FERNANDINHO HA RINNOVATO FINO AL 2021. TOTTENHAM, ESERCITATO IL DIRITTO DI RISCATTO PER LO CELSO. VALLADOLID, COLPO BEN ARFA: IL FRANCESE ERA SVINCOLATO. ATLETICO MADRID, SIMEONE PUO' LASCIARE A FINE STAGIONE. FUMATA BIANCA VICINA PER CAVANI

Fernandinho ha rinnovato il contratto con il Manchester City fino al giugno del 2021. "Mi sono goduto ogni momento passato qui e questa è la migliore notizia che potessi ricevere" ha commentato dopo la firma il giocatore di Guardiola.

Contemporaneamente all'annuncio della cessione di Christian Eriksen all'Inter, il Tottenham ha confermato di aver esercitato il diritto di riscatto di Giovani Lo Celso dal Betis. Il centrocampista argentino ha firmato un contratto fino al 2025. Gli Spurs pagheranno 32 milioni agli andalusi, cifra pattuita in estate oltre ai 16 milioni già versati per il prestito oneroso. Il riscatto sarebbe stato obbligatorio in caso di qualificazione alla prossima Champions League, a 40 milioni.

Hatem Ben Arfa è un nuovo giocatore del Real Valladolid. L'annuncio è arrivato poco fa, sui canali ufficiali del club di proprietà di Ronaldo; il francese, classe 1987, era svincolato dopo l'esperienza con il Rennes e ha firmato un contratto fino al termine della stagione.

Ultimissime sulla panchina dell'Atletico Madrid. Al termine di questa stagione potrebbe davvero arrivare l'addio del tecnico Diego Simeone. In questo periodo, infatti, il Cholo sta riflettendo sul proprio futuro e tra marzo e aprile prenderà una decisione. L'ipotesi comunque che il suo ciclo con i Colchoneros possa essere giunto al termine, ad oggi, non è assolutamente da escludere.

Nonostante le parole del presidente Cerezo ("Non c'è nulla", ndr), l'Atletico Madrid continua il pressing su Edinson Cavani. I Colchoneros, infatti, nei prossimi giorni potrebbero alzare l'offerta per l'attaccante del Paris Saint-Germain fino a 20 milioni di euro. C'è fiducia da entrambe le parti per la chiusura positiva dell'operazione, con lo stesso club parigino che - per il momento - ha in mente Gameiro del Valencia e Piatek del Milan come possibili sostituti della punta uruguaiana.