Il contratto in scadenza a giugno col Napoli e le due visite nella Capitale nel giro di pochi giorni hanno riacceso i riflettori sulla possibilità che Dries Mertens prenda in considerazione per il suo futuro l'ipotesi Roma. Il club partenopeo, come ricorda il Corriere dello Sport, ha messo sul piatto un nuovo accordo biennale a cifre leggermente inferiori a quelle attuali, a fronte del triennale col medesimo stipendio chiesto dal calciatore. In questo divario fra domanda e offerta si può inserire sia la Roma, che altre società come l'Inter.

Anche se il sorriso e la mancata risposta di Mertens alla domanda di un tifoso giallorosso nell'ultima notte romana circa un suo approdo nella Capitale fa pensare che, ad oggi, le chance di vederlo alla Roma siano superiori alle altre.