Mertens-Manolas. Napoli avanti 2-0 all'intervallo contro il Brescia

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' finito 2-0 il primo tempo di Napoli-Brescia, anticipo delle 12.30 valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. In una giornata dal clima estivo, la sfida è iniziata con un bel colpo d'occhio del San Paolo, pieno come non mai in questo avvio di stagione.

Con Llorente e Mertens in campo dal primo minuto, e senza il capitano Lorenzo Insigne, il Napoli è sceso in campo fin dai primi istanti con l'obiettivo dichiarato di riscattare l'inattesa sconfitta di mercoledì sera contro il Cagliari. Ed è quindi sceso in campo presidiando l'area avversaria fin dai primi minuti.

Al 13esimo, subito la rete che ha sbloccato il match. Un gol frutto di una bella giocata sulla trequarti avversaria di Fabian Ruiz, che dopo una finta ha servito Callejon sulla corsa: bravo lo spagnolo nel vedere Mertens con la coda dell'occhio e nel servirlo coi giri giusti.

La rete del belga, la quarta in questo campionato, ha subito reso il match diverso rispetto a Napoli-Cagliari. Nei minuti successivi la squadra di Ancelotti è andata molto vicina al raddoppio con Llorente e s'è vista annullare un gol per un tocco col braccio di Manolas. Lo stesso difensore ellenico, nei secondi finali, proprio sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha poi trovato la rete del raddoppio.

Dall'altro lato, Brescia fino a questo momento poco nella partita. La squadra di Corini s'è difesa con ordine, ma nel primo tempo non ha mai mostrato cenni di pericolosità ogni qualvolta ha avuto la possibilità di ripartire. Troppo poco: dopo 45 minuti, il Napoli è avanti 2-0.

