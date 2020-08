Messi, addio al Barça. Club pronto a cederlo ma solo per una cifra superiore ai 222mln

In attesa della conferma ufficiale delle dimissioni di Josep Bartomeu dalla carica di presidente del Barcellona e se davvero questa mossa eviterà l'addio di Leo Messi, in Spagna si continua ad analizzare la possibile separazione dell'argentino dal club catalano. Secondo quanto riportato da RAC1, ad esempio, il Barcellona sarebbe anche pronto ad accontentare la voglia di dire addio della Pulce ma solo e soltanto per una cifra superiore a quella sborsata nel 2017 dal PSG per Neymar: 222 milioni di euro.

Solo in questo modo il Barcellona prenderebbe in considerazione l'ipotesi di lasciar partire Messi questa estate e non certo a zero come invece paventato dallo stesso giocatore nella nota con la quale ha palesato la propria volontà di cambiare aria alla società blaugrana.