Messi, addio al Barcellona. Il PSG non molla: Neymar e Di Maria hanno chiamato il 10

vedi letture

Il PSG non molla, spiega ESPN. Perché sogna di prendere Lionel Messi, anche se le casse del club sono sotto stress. Però è un'ambizione che vuole almeno provare a coltivare il ds Leonardo, quella di portare la Pulga al Paris Saint-Germain. Il monte ingaggi è stato snellito con gli addii a zero di Thiago Silva, Edinson Cavani e Thomas Meunier. Non abbastanza, ancora, ma il PSG vuole provarci: Neymar e Angel Di Maria, per questo, avrebbero chiamato direttamente Lionel Messi per provare a convincerlo.