Messi, addio al Barcellona. Intanto Pep Guardiola è ripartito per Manchester

vedi letture

Pep Guardiola lascia Barcellona e torna a Manchester. Il tecnico del Manchester City, ufficialmente in Catalogna per qualche giorno di vacanza, alle ore 16 è partito dall'aeroporto El Prat con un volo privato per l'Inghilterra (dove dovrà restare in quarantena). "Hai parlato con Messi?", "Ti ha sorpreso il fatto che voglia lasciare il Barcellona?", le domande che i cronisti presenti gli hanno posto, senza ottenere risposta. Nelle scorse ore diversi media spagnoli hanno raccontato del possibile incontro fra la Pulce e il tecnico nell'ottica di un possibile trasferimento al City.