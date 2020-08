Messi, addio al Barcellona. La Pulce non si presenterà domani per i test medici

vedi letture

Lionel Messi non si presenterà domani per i test medici con il Barcellona. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte in Spagna e confermate da TMW, la Pulce ha informato il club che non ci sarà domani per l'inizio ufficiale della stagione: l'argentino è fermo nella sua decisione, vuole lasciare il Barcellona.