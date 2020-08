Messi, addio al Barcellona. La stella del Newell's, Scocco: "E' un sogno impossibile"

La stella del Newell's Old Boys, Ignacio Scocco, ha parlato del (poco) probabile ritorno in Argentina della Pulga, nel cuol dove è sbocciato. "E' difficile, lontano e complicato. Ma penso che sia necessario essere coerenti e consapevoli di quel che si dice, perché per me è qualcosa di molto difficile, distante e complicato, al di là della voglia e del sogno che abbiamo come fan che lui venga e si metta la maglia di Newell's per finire la carriera".