ufficiale Newell's, dopo Maxi Rodriguez anche Scocco annuncia l'addio al calcio

Ignacio Scocco lascia il calcio. Lo ha comunicato lo stesso giocatore, 36 anni, che ha chiuso la carriera nel Newell's Old Boys, squadra dove si è formato calcisticamente e dove ha esordito da professionista, prima di girare il mondo, vestendo le maglie del Pumas, AEK Atene, Al-Ain, Internacional e Sunderland, prima di rientrare in Argentina, vestendo la maglia del River Plate per tre anni, prima di chiudere il cerchio tornando a casa. Il ritiro del centravanti arriva una settimana dopo quello di Maxi Rodriguez, anch'egli dopo aver speso il finale di carriera al Newell's.