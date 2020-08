Messi, addio al Barcellona. Quando Conte disse: "Leo all'Inter? Non è accostabile"

“È fantacalcio, in questo momento non è accostabile all’Inter per tantissimi motivi”. Esattamente un mese fa, Antonio Conte chiudeva le porte al sogno Lionel Messi. Nella conferenza stampa dopo la vittoria sul Genoa, come mostra il video in basso, il tecnico nerazzurro aveva commentato così il possibile arrivo del fenomeno argentino.