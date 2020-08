Messi anticipa le mosse del Barça: cos'è il burofax, antipasto di una probabile guerra legale

Lionel Messi ha utilizzato il burofax per notificare la propria volontà di interrompere il rapporto col Barcellona utilizzando la clausola unilaterale presente sul contratto ma che potrebbe essere al centro di uno scontro legale sulla scadenza della stessa. Questo mezzo di comunicazione è un documento inviato tramite servizio postale che certifica in modo affidabile il mittente, il destinatario e il risultato della consegna. Secondo AS, sebbene lo stesso burofax non lo stabilisca, nella maggior parte dei casi incoraggia l'avvio di azioni legali e diventa prova prima di un possibile processo successivo. Dunque Messi ha probabilmente anticipato le mosse del club catalano e del processo che potrebbe iniziare in seguito al suo addio.