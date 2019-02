Messi il più pagato al mondo. CR7 solo secondo, Griezmann sul podio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo gli stipendi della Ligue 1. L'Equipe ha stilato la classifica dei giocatori più pagati in Europa: al primo posto c'è Messi, che guadagna 8,3 milioni di euro lordi al mese, seguito da Cristiano Ronaldo, che si "ferma" a 4,6. Sul podio c'è Antoine Griezmann, con uno stipendio mensile di 3,3 milioni, seguito da Neymar con 3. Il primo della Premier è Alexis Sanchez del Manchester United (2,3 milioni), non c'è traccia di calciatori italiani nella top-10.