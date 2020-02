Messi, le frizioni con Abidal e il rischio di svincolo in estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La controversia fra Lionel Messi ed Eric Abidal è almeno ufficialmente terminata. Il segretario tecnico, convocato d'ugenza nella giornata di ieri da Josep Maria Bartomeu, dopo un colloquio di due ore è stato confermato e sarà presente questa sera, assieme al presidente, a Bilbao per la partita di Copa del Rey contro l'Athletic. Tuttavia le frizioni non sono passate inosservate. E la conferma a sorpresa di Abidal potrebbe portare anche a una clamorosa decisione di Lionel Messi: quella di lasciare il Barcellona. Sembrerebbe fantascienza, considerato il legame fra il giocatore e il club. Eppure il precedente di Cristiano Ronaldo che ruppe col Real Madrid dopo 9 anni porta a pensare che tutto è possibile.

L'ESONERO DI VALVERDE E LE ACCUSE DI ABIDAL - Diversi quotidiani italiani ma anche l'edizione online di Marca evidenziano come il fuoriclasse inizi ad essere stanco di ciò che accade attorno al club e di essere considerato il responsabile di molte decisioni prese. L'ultima su tutte, quella di esserci lui dietro l'esonero di Ernesto Valverde. Ragione per la quale l'argentino ha risposto duramente alle dichiarazioni di Eric Abidal, che accusava alcuni giocatori di non impegnarsi a sufficienza nel corso degli allenamenti con l'ormai ex allenatore. "Faccia i nomi" è stato l'invito fatto al segretario tecnico per non "macchiare" tutta la squadra, compresi i giocatori fedeli a Valverde.

SVINCOLATO CON UN ANNO D'ANTICIPO, IPOTESI CONCRETA - Solamente cinque mesi fa in un'intervista rilasciata a Sport, Messi manifestava il suo desiderio di chiudere la carriera al Barcellona. A patto che il club garantisca un progetto vincente. Per la cronaca, il contratto di Messi scade nel 2021 ma si riserva la possibilità di svincolarsi con un anno d'anticipo. Quest'estate, quindi. Il presidente Bartomeu ha rassicurato a suo tempo che l'anima culé di Messi non avrebbe giocato brutti scherzi al Barcellona. Nel dubbio i grandi club europei iniziano a cullare il sogno di averlo tra le proprie fila.