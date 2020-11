Miha e l'aneddoto su Verona-Bologna: "Ho emozionato così tanto i giocatori da... pareggiare"

Ospite del programma televisivo Domenica In, mister Sinisa Mihajlovic ha raccontato anche un aneddoto relativo alla sua prima uscita dopo le cure, in occasione di quel Verona-Bologna del 25 agosto 2019: "Quando sono tornato, in occasione della prima partita di campionato a Verona, non ho detto nulla ai miei giocatori. Sono arrivato allo stadio e sono tutti rimasti sorpresi... Chi piangeva, chi non riusciva a parlare. Tant'è che quella partita, che io pensavo di vincere, l'abbiamo pareggiata. Mi sono spiegato questo risultato pensando all'emozione troppo grande che avevo causato in loro", le parole del tecnico del Bologna.