Mihajlovic dopo la vittoria sul Crotone: "Sognavo questo 1-0. Creato meno, concesso pochissimo"

Vince e non subisce gol il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Non poteva chiedere di più il tecnico che ha Sky ha confermato di aver motivato in modo molto particolare i suoi ragazzi: “Per nostri demeriti abbiamo perso punti per strada, meritavamo di essere ancora più in alto in classifica. Rispetto al solito oggi abbiamo giocato meno bene, creando meno occasioni. Allo stesso tempo abbiamo rischiato una sola volta sul colpo di testa di Simy nel primo tempo, poi più nulla”. Il Bologna è riuscito finalmente a mantenere la propria rete inviolata, evitando il record in negativo di 41 partite consecutive con gol al passivo: “Questo 1-0 me lo sognavo di notte – ha aggiunto il tecnico bolognese – Maradona? Prima della partita ho fatto vedere un video ai ragazzi per motivarli, nessuno parla della sua umiltà. Lui era anche uno che difendeva: rubava palla, faceva scivolate e interventi di recupero. Se lo ha fatto il numero uno di tutto i tempi allora possono farlo anche loro”.