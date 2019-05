Mihajlovic e un Bologna da Europa. Tredici gare ed è già mercato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il momento di forma delle ultime dieci giornate racconta che il Bologna, con Sinisa Mihajlovic, è la quarta forza della Serie A. Diciannove punti, meglio del Napoli, della Roma, dell'Inter. Peggio soltanto della Juventus, dell'Atalanta e del Torino, che sognano la Champions League. E pure nelle tre giornate precedenti, il tecnico serbo aveva vinto, pareggiato e perso. Un campionario importante, un momento che si acuisce se consideriamo le ultime cinque: il Bologna ha fatto dieci punti, solo uno in meno di Atalanta, Roma e Torino.

Il futuro "Vedremo", dice Sinisa Mihajlovic. Il tutto mentre la dirigenza probabilmente cambierà, con Walter Sabatini forse, (quasi) certamente con Ricky Massara. La Lazio è una possibilità, al momento è La possibilità. Dipende da cosa farà Simone Inzaghi, che ha estimatori al momento non filtrati all'estero, che ha richieste fuori dall'Europa. Il rendimento, i talenti lanciati, per adesso, non bastano al tecnico della Lazio per conquistare le grandissime della A. Viceversa, il rendimento top, ha convinto il Bologna, tanto che l'ad Claudio Fenucci lo ha ribadito. "Salviamoci poi confermiamo Mihajlovic, perché Saputo investirà". Avanti insieme? Forse sì. "Vedremo", dice il serbo. Che gode di un momento di forma da sogno.