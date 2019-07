Intervenuto in conferenza stampa per annunciare la sua grave malattia, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha colto l'occasione per ringraziare pubblicamente tutti coloro che già in queste ore gli hanno mostrato il proprio sostegno: "Voglio chiedere scusa a coloro a cui non ho risposto, ma volevo stare con me stesso. Voglio ringraziare tutto il Bologna perché mi hanno fatto capire di essere uno di famiglia, avrò bisogno anche di loro per vincere questa battaglia. Ma avrò bisogno anche di non vedere gente che piange per me, non voglio far pena a nessuno".

Leggi qui la diretta testuale di TMW della conferenza stampa di Mihajlovic e Sabatini