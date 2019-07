© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lettera aperta di Sinisa Mihajlovic, attraverso La Gazzetta dello Sport. Di seguito un estratto: "Ci sono momenti nella vita in cui ti ritrovi a lottare contro un avversario difficile da superare o ad affrontare un problema che è complicato da risolvere. Io vivo ora un momento così, però mi sento molto fortunato perché so di non essere solo. Accanto a me ho scoperto di avere un sostegno enorme. In questi giorni ho ricevuto un mare di affetto, solidarietà ed energia positiva che mi ha dato una incredibile, ulteriore carica e la certezza che vincerò questa battaglia contro la leucemia".