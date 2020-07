Mihajlovic: "Orsolini si dia una svegliata, domani non ci sarà. Skov Olsen non mi sta dando nulla"

Furia Mihajlovic nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Napoli. L'allenatore del Bologna ha annunciato che Riccardo Orsolini non giocherà. E ne spiega il motivo: "Deve darsi una svegliata", ha detto il tecnico serbo che s'è espresso con le stesse parole anche su Svanberg.

Sarà invece in campo Skov Olsen. Ma anche per lui il discorso è piuttosto simile: “Giocherà domani titolare, devo dargli la possibilità. È da tempo che gioca ma non mi dà nulla, non posso essere solo io a dargli qualcosa. La pazienza sta per finire. Vediamo cosa farà da qui al 2 agosto. Sicuramente non sono contento di quello che ha fatto fin qui, mi aspettavo molto di più".

