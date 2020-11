Mihajlovic presenta l’autobiografia. Totti: "Mi voleva al Toro ma non potevo tradire la Roma"

“La partita della vita” è l’autobiografia di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, scritta assieme al giornalista Andrea De Caro. Lo stesso allenatore serbo ha presentato il libro in diretta sul sito de La Gazzetta dello Sport e durante l’evento è intervenuto anche Francesco Totti: “Tra noi c’è sempre stato rispetto sia in campo che fuori. E questo è durato per tutta la nostra carriera. Sinisa mi voleva al Torino? Mi voleva a tutti i corsi, ma per rispetto per la Roma non potevo giocare per un’altra squadra. Comunque mi sarebbe piaciuto. La Roma? Diamo tempo al tempo, vediamo cosa ci riserva il futuro. Giocare con Ibrahimovic? Io con lui facevo come Nocerino. (Ride, ndr). L’Inter di Mancini? Erano forti, avevano tutto al punto giusto. Il Covid-19? Ho avuto una polmonite bipolare con febbre, tosse. E’ stata dura. Ventiquattro giorni positivo. Il pallone d’Oro? Le parole, i riconoscimenti della gente, valgono più di quel trofeo”.