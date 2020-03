Milan, addio di Ibrahimovic quasi scontato con Rangnick e lo svedese riflette

Rangnick e Ibrahimovic: secondo La Gazzetta dello Sport, uno dei due è di troppo. Il tedesco, che dovrebbe essere il prossimo allenatore del Milan immaginato da Gazidis, non ama i giocatori troppo "liberi" di interpretare il calcio anche a livello tattico e ha diversi dubbi sull'età dello svedese. Allo stesso tempo, anche il giocatore è perplesso per tutto ciò che sta accadendo all'interno del club e non vede di buon occhio la possibilità che Boban e Maldini, i due dirigenti con cui ha trattato il ritorno, presto possano essere entrambi allontanati. C'è da dire che però il club rossonero è molto soddisfatto di lui, sia in campo che fuori. Il suo apporto anche in termini di visibilità è molto importante ma è chiaro che le riflessioni che verranno fatte da tutte e tre le parti in causa, potrebbero anche portare a un clamoroso addio dopo le settimane di trattativa che lo hanno riportato a Casa Milan.