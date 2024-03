Milan, Adli: "A Praga chi avrà più co****ni vincerà. Sarà una gara tosta"

Il centrocampista Yacine Adli ha commentato la sua prestazione nel post partita di Milan-Slavia Praga 4-2 ai microfoni di 'Milan TV': "Volevamo fare un altro gol, la partita ci ha dato questa possibilità con l'uomo in più e volevamo realizzarne il più possibile. Siamo più due sopra ma la partita a Praga sarà tosta, dobbiamo mostrare mentalità. Chi avrà più co****ni vincerà".

Sulle difficoltà riscontrate questa sera, questo il pensiero di Adli: "Nel calcio segnare è complicato, ne abbiamo fatti quattro ma i due gol subiti ci rimangono un po' di traverso, dobbiamo andare là e chiudere la partita".

Sull'atteggiamento mostrato questa sera: "Serve forza, vigore, quando scendo in campo metto tutto quello che ho, con questo club deve essere sempre così".

Questa invece l'analisi di Stefano Pioli: "Abbiamo fatto bene, ma non benissimo. Dovevamo essere più veloci nel muovere palla. Potevamo fare di più, mi aspettavo un secondo tempo con un po' più di ritmo. E' una buona vittoria, ma lo Slavia ha dimostrato di essere una squadra buona, energica. Ci sarà ancora da lottare, ma il risultato è buono. Qualche distrazione di troppo in fase difensiva? Abbiamo commesso sui due gol delle piccole distrazioni. Sul primo però lo Slavia ha fatto un gol straordinario. Secondo me dovevamo creare qualcosina in più, anche se non c'erano troppi spazi. Serviva un po' più di velocità e ritmo".