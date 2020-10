Milan, Ajer stasera sarà l'osservato speciale. Nel 2014 fece un provino con la Roma

Forse non tutti sanno che Kristoffer Ajer, difensore centrale di proprietà del Celtic che stasera il Milan affronterà da avversario ma con un occhio di riguardo in chiave mercato, in passato ha effettuato un provino con la Roma che però non ha superato prima di iniziare una carriera di successi in Scozia. A 16 anni, nel 2014, si presentò presso i campini delle giovanili giallorosse, allenandosi per un paio di giorni con l'U17 prima di essere scartato e rimandato allo Start. Adesso il destino potrebbe portarlo a vestire la maglia dei rossoneri in un prossimo futuro, dopo aver perso il primo treno per l'Italia senza colpo ferire. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.