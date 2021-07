UFFICIALE: Brentford, il colpo più caro della storia: dal Celtic arriva Ajer per 15,5 milioni

Da una big di Scozia ad una neopromossa d'Inghilterra, Kristoffer Ajer lascia il Celtic per accasarsi al Brentford. La notizia è ufficiale e per certi versi storica per il club inglese: il difensore norvegese, grazie agli oltre 15,5 milioni del suo trasferimento, si converte infatti nell'acquisto più caro della storia della compagine londinese firmando un quinquennale.



✍ Kris joins on a five-year deal from Celtic and becomes our second signing of the summer

Details 👉 https://t.co/ToSeLAG393 #BrentfordFC pic.twitter.com/8incGl7gOc

— Brentford FC (@BrentfordFC) July 21, 2021