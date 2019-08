© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan non ha smesso di seguire Serge Aurier. Secondo quanto riportato da Le 10 Sport il terzino ivoriano sarebbe pronto a lasciare il Tottenham e nonostante la partenza di Trippier non ha trovato spazio sulla corsia destra. Zero presenze nelle prime due partite di Premier League e col Manchester City non è stato convocato. I rossoneri, prima di fare sul serio, dovrebbero prima cedere Andrea Conti. Il portale francese riporta anche del ritorno di fiamma del Paris Saint-Gemain, con cui Aurier ha giocato dal 2014 al 2017.