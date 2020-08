Milan, Aurier resta un obiettivo: nuovi contatti telefonici

vedi letture

Il Milan non molla Serge Aurier. È lui il terzino di spinta e qualità scelto per rafforzare la rosa di Pioli, anche se l'affare non sarà semplici. Nel corso del weekend c’è stato un altro approccio telefonico, un aggiornamento tra le parti, perché il Milan sta valutando tutti gli aspetti di quest’operazione, sia dal punto di vista economico che tecnico. Aurier porterebbe esperienza internazionale, e sarebbe un’arma in più per il Milan che spera di bissare il colpo Hernandez. Lo riporta Il Corriere dello Sport.