© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Milan, scrive la Gazzetta dello Sport, non può più fare a meno di Tiemoue Bakayoko e così, si legge, il riscatto a fine stagione è sempre più probabile. Per avere il suo cartellino dal Chelsea serviranno 35 milioni (e non è da escludere che a fine stagione il Milan provi a ridiscutere i termini, ndr), cifra alta ma che i rossoneri stanno pensando di investire. Perché oggi, rinunciare all'ex centrocampista del Monaco, non è assolutamente nei piani di mister Gattuso, anche se molto dipenderà dalla qualificazione in Champions.