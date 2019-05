© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quella di Ferrara contro la SPAL è stata molto probabilmente l'ultima apparizione di Tiemoué Bakayoko con la maglia del Milan. Il centrocampista francese non verrà infatti riscattato dal Chelsea e tornerà a Londra. Attraverso il proprio profilo Instagram, Bakayoko ha voluto salutare i tifosi rossoneri:

"Cari Tifosi,

Nonostante la vittoria di ieri non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo e finire nella top 4 per regalarvi la Champions nella prossima stagione.

Questa delusione non cancella tutto e desidero ringraziarvi.

Grazie per il vostro sostegno, che è stato bello e sincero, visto che l'inizio della nostra relazione è stato complicato.

Grazie per il vostro amore quando ho vissuto momenti più difficili.

Grazie per la vostra canzone che spesso risuona nella mia testa.

Grazie a tutti per gli incoraggiamenti in strada o sui social.

Grazie per aver reso San Siro uno stadio unico.

Grazie per questi bei ricordi che mi accompagneranno ovunque e per sempre".