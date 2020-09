Milan-Brescia, le formazioni ufficiali: Colombo ancora titolare, in difesa c'è Gabbia

Tra cinque giorni il Milan scenderà in campo per la prima partita ufficiale della stagione 2020/21, in Europa League contro lo Shamrock Rovers, ma tra pochi minuti andrà in scena l'ultima amichevole della pre-season contro il Brescia sul campo ribassato di Milanello. Di seguito le formazioni ufficiali diramate da Stefano Pioli e Luigi Delneri per la sfida.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Kessie, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu, Saelemaekers; Colombo

BRESCIA (4-5-1): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Martella; Spalek, Bjarnason, Dessena, Morosini, Zmrhal; Ayé