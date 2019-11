Milan, brutto infortunio per Duarte. Si torna sul mercato

© foto di Image Sport

Una tegola che proprio non ci voleva per il Milan. I rossoneri hanno perso per 4 mesi il centrale difensivo Leo Duarte per la frattura del calcagno all'inserzione del tendine achilleo sinistro. Il giocatore è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Alfredson Tendon Clinic di Umeå (Svezia). L'operazione, eseguita dal Prof. Håkan Alfredson alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono stimati in 3/4 mesi e per questo la dirigenza a gennaio cercherà di trovare un sostituto.

Molto dipende però dalla tenuta di Mattia Caldara e quando l’ex Atalanta tornerà ad essere il centrale difensivo che l’Italia intera invidiava. Se Caldara dovesse tornare in forma, il Milan avrebbe più serenità nello scegliere il sostituto di Duarte, considerando anche che Matteo Gabbia potrebbe essere la quarta riserva (e si parla di una nazionale italiano under 21). Se invece Caldara non offrirà ancora le giuste garanzie, il Milan provvederà a spendere a gennaio perché Duarte rientrerà ad aprile, per le ultime partite del campionato.

Il nome più in voga è quello di Demiral della Juve, giocatore già apprezzato e corteggiato dal Milan nella scorsa estate. Il prezzo fissato dai bianconeri spaventa Boban e Maldini, perché non vorrebbero investire più di 30 milioni per una riserva della Juve. Ma si potrebbero trovare altre formule e soluzioni alternative per gennaio.