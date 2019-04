© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano ottime notizie dall'infermeria per Gennaro Gattuso. Il tecnico rossonero, infatti, dovrebbe recuperare Gianluigi Donnarumma e Lucas Paquetà per la trasferta di Parma. I due giocatori si erano infortunati nella sfida contro l'Udinese: il portiere aveva accusato un problema muscolare, mentre il brasiliano aveva rimediato una distorsione alla caviglia destra. Quest'ultimo, però, non è ancora al 100% e potrebbe andare in panchina. Lo riporta Sportmediaset.