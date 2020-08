Milan, c'è il prezzo per Aurier: 23 milioni. C'è distanza con la proposta

Il Milan vorrebbe spendere intorno ai 15 milioni di euro per il nuovo difensore destro che prenderà il posto di Calabria, oramai in odore di cessione. Così Serge Aurier rimane un obiettivo, ma non alle cifre richieste dal Tottenham per l'ivoriano: l'idea sarebbe quella di monetizzare a 23 milioni, ma i rossoneri non hanno intenzione di arrivarci. L'alternativa è Dumfries del PSV, valutato 18, spiega Tuttosport.