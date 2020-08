Milan-Cagliari 3-0 al 57': uno-due da ko dei rossoneri. E Ibra va in doppia cifra

Zlatan Ibrahimovic va in doppia cifra. Lo svedese riceve in area un bell'assist di Castillejo scarica con tutta la rabbia che ha in corpo un destro sul quale Cragno non può nulla. Rete arrivata al 55' e 10° centro in campionato in 18 partite per il numero 21. Il tris è firmato Castillejo che triangola con Bonaventura ed è bravissimo spalle alla porta a girarsi e mandare la palla in rete. Milan-Cagliari 3-0 al 57' e secondo gol in questo campionato per l'ex Villarreal.