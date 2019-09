© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mattia Caldara ha grande voglia di tornare in campo e ripagare la fiducia di Maldini e Boban: nei piani dei dirigenti milanisti e anche del tecnico Giampaolo la coppia di centrali di difesa titolari è infatti quella composta dall'ex Atalanta e Romagnoli. Lo riferisce Tuttosport , che spiega che per ora il giocatore sta lavorando a parte a Milanello, ma dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nel mese di ottobre. Il suo morale è buono perché il rientro in campo è sempre più vicino, anche se sarà fondamentale fare tutto con calma e senza correre rischi.