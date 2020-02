vedi letture

Milan, caso Musacchio? Si tira indietro al momento del cambio per un problema al polpaccio

Piccolo giallo al momento del cambio tra Kjaer e Gabbia. Come riporta Sky Sport, Stefano Pioli aveva invitato Mateo Musacchio (che si stava già riscaldando) ad entrare in campo, ma il difensore argentino - deluso per l'ennesima panchina - avrebbe detto all'allenatore di non sentirsi pronto a causa di un dolore al polpaccio. Così, il tecnico emiliano ha inserito subito il giovane Gabbia.