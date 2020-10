Milan, come sta il Celtic: delusione nell'Old Firm, ruolino quasi perfetto in campionato

La delusione per l'Old Firm si fa sentire. Perché il derby di Glasgow non è una sfida come le altre, va molto oltre il calcio e intreccia storia, politica, religione. Il Celtic lo ha perso, in casa, 2-0 contro i Rangers. È stata, però, la prima sconfitta in questo campionato per gli uomini allenati da Neil Lennon, che altrimenti in Premiership avevano un ruolino quasi perfetto e ora inseguono i rivali cittadini in graduatoria. A livello europeo, la sconfitta contro il Ferencvaros ha estromesso gli scozzesi dalla Champions League: due 1-0 hanno poi consentito l'accesso all'Europa League.

Scottish Premiership

Celtic-Hamilton 5-1

Kilmarnock-Celtic 1-1

St. Mirren-Celtic 1-2

Celtic-Aberdeen rinviata

Dundee-Celtic 0-1

Celtic-Motherwell 3-0

Ross County-Celtic 0-5

Celtic-Livingston 3-2

Celtic-Hibernian 3-0

St. Johnstone-Celtic 0-2

Celtic-Rangers 0-2

Preliminari Europa League

3° turno Riga-Celtic 0-1

Playoff FK Sarajevo 0-1

Preliminari Champions League

1° turno Celtic-KR Reykjavik 6-0

2° turno Celtic-Ferencvaros 0-1

