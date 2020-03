Milan, consegnata la lettera di chiusura rapporto "per giusta causa" a Boban

Il Milan (ieri per la precisione) ha consegnato a Zvonimir Boban la lettera di chiusura rapporto "per giusta causa". Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il croato è stato dunque licenziato e oggi dovrebbe arrivare anche il comunicato del club rossonero sul sito ufficiale, che ufficializzerà la separazione dall'attuale CFO. Elliott avrebbe ritenuto troppo destabilizzante l’intervista di Zvone, considerata anche "pericolosa" per la figura dell’amministratore delegato Ivan Gazidis, uomo di fiducia del fondo statunitense. Per la proprietà era davvero impossibile fare finta di nulla.