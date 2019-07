Milan, contatti costanti per Lovren: è il primo nome per la difesa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan non sta pensando solo al centrocampo. I rossoneri, ad esempio, stanno lavorando anche per rinforzare la difesa. Come riporta Tuttosport, i contatti per Lovren sono costanti. Il centrale croato è la prima scelta della società milanista, che punta ad abbassare la richiesta economica del Liverpool, ma anche quella del giocatore.