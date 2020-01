© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il laterale rossonero Andrea Conti ha detto la sua sul successo di ieri sera al Rigamonti attraverso un post su Instagram: "In un percorso di crescita ci sono alti e bassi, non è stata la nostra miglior partita ma trovare la vittoria in serate del genere fa crescere l’autostima e anche...i punti in classifica", le parole dell'ex Atalanta sull'1-0 del Milan contro il Brescia.