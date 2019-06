Milan, Cutrone resta sul mercato: il club rossonero chiede 25-30 mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Servono 25-30 milioni di euro per acquistare dal Milan il centravanti classe '98 Patrick Cutrone. Lo scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, che fa il punto sui club interessati: in Italia sulle sue tracce ci sono Torino e Atalanta, mentre all'estero è soprattutto il Borussia Dortmund a essersi mostrato interessato.