© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Punto sulle uscite del Milan. Il Corriere dello Sport in edicola scrive che due terzini sinistri lasceranno la squadra di Marco Giampaolo, dopo l'arrivo di Theo Hernández: Ricardo Rodriguez ha richieste in Germania e Inghilterra, Diego Laxalt interessa a Torino, Atalanta e Zenit. Con l'offerta giusta l'ex Genoa può partire, stesso discorso per Ivan Strinic.

A centrocampo Franck Kessié può salutare qualora dovesse arrivare un'offerta superiore ai 30 milioni di euro, col Tottenham che s'era interessato all'ex Atalanta e potrebbe tornare alla carica durante l'estate. In avanti Suso è sacrificabile, Samu Castillejo piace nella Liga e può salutare per 15 milioni di euro. Fabio Borini interessa invece in Premier League.