Attraverso i propri canali ufficiali, la Dinamo Mosca ha annunciato il rinnovo di Diego Laxalt. Il terzino sinistro, 30 anni e un lungo passato in Serie A (ha vestito le maglie di Milan, Genoa, Torino, Bologna, Empoli e Inter), ha raggiunto un accordo con il club russo per prolungare il suo contratto fino al 30 giugno del 2026, con opzione per un'altra stagione. L'uruguaiano è arrivato nella capitale russa nell'estate del 2021.